Стало известно о прорыве российскими войсками обороны Соледара

WarGonzo: российские войска прорвали оборону Соледара и продвинулись к центру города

Российские войска в ходе спецоперации прорвали оборону города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом утром 6 января сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По данным канала, подразделениям ВС РФ удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в сторону центра Соледара. «Из-за фланговых прорывов враг вынужден отступать севернее центра», — добавляется в сообщении.

В декабре глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери в Соледаре, и показывал кадры зачистки города бойцами одного из подразделений «Ахмата».

31 декабря сообщалось, что российские десантники и бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ в Артемовске и зашли в город.