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12:11, 6 января 2023Россия

В России выявили 3439 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 3439 случаев коронавируса за сутки

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В России за сутки выявили 3439 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 21 820 552 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 6 января, в стране зарегистрировали 3724 пациента с COVID-19.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1156), Санкт-Петербурге (387) и Башкирии (299). Меньше всего — в Дагестане, Туве, а также Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе (по 1 случаю). В Ингушетии и на Алтае новых случаев заражения нет.

За прошедшие 24 часа число госпитализаций составило 673. За этот же период 4685 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 237 402.

За сутки в России зарегистрировали 41 летальный исход. За все время пандемии в стране скончались 393 986 человек.

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Евгения Куликова
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