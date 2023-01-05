Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 5 января 2023Россия

В России выявили 3724 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 3724 случаев коронавируса за сутки

Фото: Shutterstock

В России за сутки выявили 3724 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 21 817 113. Об этом в четверг, 5 января, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 4 января, в России было выявлено 3328 новых случаев COVID-19.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (1073), Санкт-Петербурге (330) и Московской области (92). Меньше всего — в Еврейской автономной области (2), Магаданской области (2) и Ненецком автономном округе (1). В Ингушетии и Чукотском автономном округе не выявлено ни одного случая.

Число госпитализаций за последние сутки составило 721, число выздоровлений — 4719. Общий показатель выздоровлений достиг 21 232 717.

За прошедшие 24 часа зарегистрировано 47 летальных исходов. С начала пандемии в России умерли 393 945 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию на Украине
Россиянам напомнили о необходимости платить налог за подарки
Эрдоган обсудил с Путиным проект газового хаба
Эрдоган призвал к скорейшему мирному урегулированию украинского конфликта
Итальянского легкоатлета дисквалифицировали на 36 лет
Белорусские пограничники заявили о провокациях со стороны Украины
Психолог назвала способы легко войти в рабочий режим после праздников
В США увидели помощь Украине в выводе войск из Афганистана
Генсек НАТО счел опасным недооценивать Россию
В России выявили 3724 случая коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.