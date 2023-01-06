Экоактивисты раскрасили здание французского министерства в знак протеста

Активисты Dernière Renovation распылили оранжевую краску на Министерство экологии Франции

Двое экоактивистов из движения Dernière Renovation («Последняя реновация») раскрасили оранжевой краской здание Министерства экологии Франции в Париже. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

По данным издания, активисты выражали свой протест против бездействия властей в вопросах экологии и требовали теплового обновления зданий. Всего нарушителей было несколько, однако на видео с места происшествия показано, что третьего человека с краской задерживала полиция, пока двое других распыляли оранжевое красящее вещество по зданию.

Ранее экоактивисты из той же организации распылили краску на дверь отеля Matignon и фасад здания Министерства экономики Франции во французской столице. Тогда активистов также задержали правоохранительные органы Пятой республики.

Ранее активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») приклеили себя к автомобильной дороге в Берлине в качестве акции протеста, заблокировав при этом движение. Сотрудники полиции попытались прекратить акцию, о которой сообщалось только в социальных сетях организации.