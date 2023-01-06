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06:11, 6 января 2023Среда обитания

Россияне потратили миллиарды на элитные квартиры в одном городе

Nedvex: в 2022 году россияне потратили на элитные квартиры в новостройках Сочи ₽25 млрд

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Россияне в 2022 году потратили 25 миллиардов рублей на элитные квартиры в Сочи. Это на 40 процентов больше, чем годом ранее. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные компании Nedvex.

Всего за прошлый год на курорте продали 1062 элитные квартиры на первичном рынке. Это на 3 процента меньше, чем в 2021 году. Однако это снижение компенсировал рост цен за квадратные метры. Средняя сумма сделки по такой недвижимости в 2022 году увеличилась с 16,3 миллиона до 23,7 миллиона рублей.

Доля элитных квартир на первичном рынке среди всех типов жилья выросла с 17,7 процента в 2021 году до 30,2 процента в 2022 году. Эксперты связывают это со снижением предложения в других сегментах. В целом объем продаж жилой недвижимости на первичном рынке в Сочи сократился на 37 процентов, до 7,3 тысяч квартир.

Ранее аналитики определили разрыв между заявленной ценой предложения и реальной итоговой стоимостью сделки с новым элитным жильем в Москве. Он составил 20,4 процента. По данным экспертов, средняя заявленная стоимость квадратного метра элитного жилья в новостройках столицы в декабре установилась на уровне в 1,63 миллиона рублей. При этом средняя цена «квадрата» в заключенных сделках составила 1,36 миллиона рублей.

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Марина Совина
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