Французский политик Филиппо призвал спасать жизни европейцев вместо Зеленского

Париж мог бы направлять средства на модернизацию больниц вместо предоставления финансовой помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такой способ отказать Киеву в поддержке придумал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. К этому он призвал в своем Twitter-аккаунте.

«Только представьте себе: мы бы выделяли 300 миллионов в месяц, которые отдаем Зеленскому, на нужды больниц: сколько жизней было бы спасено?», — заявил французский политик.

Филиппо считает, что именно эти деньги решат проблему нехватки рук и недостатка лечения в медицинских учреждениях.

Ранее Флориан Филиппо назвал финансовую помощь Киеву ограблением европейских граждан. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен «планируют ограбление века».