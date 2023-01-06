Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:30, 6 января 2023Мир

Во Франции придумали способ отказать Зеленскому

Французский политик Филиппо призвал спасать жизни европейцев вместо Зеленского

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Париж мог бы направлять средства на модернизацию больниц вместо предоставления финансовой помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такой способ отказать Киеву в поддержке придумал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. К этому он призвал в своем Twitter-аккаунте.

«Только представьте себе: мы бы выделяли 300 миллионов в месяц, которые отдаем Зеленскому, на нужды больниц: сколько жизней было бы спасено?», — заявил французский политик.

Филиппо считает, что именно эти деньги решат проблему нехватки рук и недостатка лечения в медицинских учреждениях.

Ранее Флориан Филиппо назвал финансовую помощь Киеву ограблением европейских граждан. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен «планируют ограбление века».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня в Рождество
Во Франции придумали способ отказать Зеленскому
В США заявили о панике в стране из-за России
Россияне назвали самую похищаемую в советские годы модель шапки
Диетолог назвала способ похудеть после новогодних праздников
Арестован предполагаемый убийца ведущей «Русского радио»
Украинский депутат обвинил Зеленского в попытке его убить
Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородинской и Куликовской битвами
Коуч высказалась о необходимости исполнения детских желаний
Российский губернатор сообщил о гибели шести военнослужащих в зоне спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.