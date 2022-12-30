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22:01, 30 декабря 2022Мир

Во Франции заявили о планах Зеленского совершить «ограбление века»

Французский политик Филиппо заявил, что Зеленский вместе с ЕК планирует ограбление века
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал финансовую помощь Украине ограблением европейских граждан. Об этом он написал в Twitter.

«В январе 2023 года [президент Украины Владимир] Зеленский вместе с BlackRock и [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен планирует ограбление века на наши деньги!» — сказал он.

30 декабря стало известно, что в Киеве заключили договор с американской финансовой компанией BlackRock для координации инвестиционных усилий по восстановлению Украины.

Ранее обозреватель Junge Welt Арнольд Шельцель обвинил США в спонсировании «кровавой фигуры» президента Украины Владимира Зеленского для террора в Донбассе и продолжения раздора в восточноевропейском регионе.

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Марина Совина
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