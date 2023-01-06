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00:53, 6 января 2023Интернет и СМИ

Галкин произнес украинский лозунг на концерте в Дубае

Максим Галкин произнес лозунг украинских националистов на концерте в Дубае

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Телеведущий и юморист Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) произнес часть лозунга украинских националистов на концерте в Дубае. Соответствующее видео опубликовал RT.

Так, шоумен ответил на выкрик «слава Украине» от слушателя из зрительного зала фразой «героям слава». «Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным?» — высказался Галкин со сцены.

Сообщается, что концерт прошел еще 4 января, однако видео с него начало распространяться в соцсетях только сейчас.

Ранее в сети распространилось видео, на котором певец Валерий Меладзе во время выступления на корпоративе продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Он убрал микрофон, чтобы ответить собеседнику короткой фразой и уже в микрофон добавил: «Тс-с». После этого член Совета Федерации Елена Афанасьева призвала лишить артиста российского гражданства.

Марина Совина
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