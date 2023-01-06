На Западе назвали мешающие Украине вступить в НАТО критерии

Дипломат Ишингер: Украина не может вступить в НАТО из-за несоответствия трем критериям

Немецкий дипломат и бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер перечислил критерии, из-за которых Украина не может вступить в НАТО. Об этом он написал в материале для Politico.

Он напомнил о трех требованиях Североатлантического альянса, которые рассматривались ранее при его расширении.

Одно из них предполагало единство страны в своем желании вступить в НАТО, чтобы избежать внутреннего раскола. Другой критерий требовал, чтобы все участники НАТО выступали за предоставление членства стране.

Третье требование должно было отвечать на вопрос: «Укрепит ли вступление рассматриваемой страны европейскую безопасность и стабильность в целом?».

Ишингер отметил, что тема вступления Украины в НАТО спровоцировала противоречивые дебаты по этим вопросам на саммите в Бухаресте в 2008 году. По словам дипломата, несоответствие данным критериям объясняет, почему альянс по-прежнему «довольно неуверенно реагирует на заявку Украины».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что ряд союзников Киева боится положительно ответить на заявку страны в НАТО. «Некоторые очень хорошие друзья Украины больше боятся положительно ответить на заявку Украины на членство в НАТО, чем предоставить Украине самое современное вооружение», — сказал он. Кулеба подчеркнул, что в настоящее время существует много психологических барьеров, которые необходимо преодолеть.