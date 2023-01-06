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07:58, 6 января 2023Экономика

Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России

«Известия»: в 2022 году Казахстан не смог наладить пути поставок нефти в обход России

Фото: Jorge Silva / Reuters

Казахстан не смог наладить поставки нефти в 2022 году в обход территории России. Об этом в пятницу, 6 января, пишут «Известия».

Издание отмечает, что в 2022 году власти Казахстана неоднократно высказывалось в пользу поиска альтернативных маршрутов поставок своей нефти. Однако, как отмечается, выгодных альтернатив транзиту через российскую территорию у нефтяников из Казахстана нет, а для поиска новых путей поставок стране потребуется много лет.

В ноябре министры иностранных дел и транспорта Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции согласовали принципы работы Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) на ближайшие пять лет. Этот маршрут позволит увеличить поставки товаров из Казахстана в обход России до десяти миллионов тонн в год, то есть более чем в пять раз, уже к 2025 году.

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Марина Совина
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