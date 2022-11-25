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14:55, 25 ноября 2022Экономика

Казахстан согласовал увеличение поставок товаров в обход России

Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция согласовали увеличение поставок в обход России

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Министры иностранных дел и транспорта Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции согласовали принципы работы Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) на ближайшие пять лет. Об этом со ссылкой на пресс-служба казахстанского МИД сообщает РИА Новости.

Этот маршрут позволит увеличить поставки товаров из Казахстана в обход России до десяти миллионов тонн в год, то есть более чем в пять раз, уже к 2025 году. Ради этой цели стороны договорились синхронно устранять узкие места, а также утвердили конкретные проекты с точными параметрами, сроками реализации и ответственными исполнителями.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев указал, что за первые десять месяце этого года через морские порты Актау и Курык по ТМТМ перевезено около 1,5 миллиона тонн грузов, что в два раза больше, чем год назад.

Членами ассоциации ТМТМ остаются 20 компаний, в том числе железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании из восьми стран. Маршрут предусматривает в том числе поставки нефти из Казахстана, значительная часть которой в настоящее время идет через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) по территории России.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил нарастить поставки нефти через порты на Каспийском море Актау и Курык до 20 миллионов тонн в год. По его словам, нынешняя геополитическая ситуация делает развитие Транскаспийского маршрута особенно важным.

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Платон Щукин
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