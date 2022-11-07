Токаев поручил увеличить поставки казахстанской нефти в обход России

Глава Казахстана Токаев поручил увеличить поставки нефти в обход России через порты Каспия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил нарастить поставки нефти через порты на Каспийском море Актау и Курык до 20 миллионов тонн в год. Об этом он заявил на встрече с общественностью Мангистауской области, передает ТАСС.

Глава республики подчеркнул, что нынешняя ситуация на мировых рынках делает особенно значимым Транскаспийский маршрут, причем у Астаны есть понимание со странами-партнерами по этому поводу.

Поставки через Каспий позволяют Казахстану доставлять нефть в черноморские порты или в Турцию в обход России. Власти республики заговорили о маршруте особенно активно после нескольких прекращений или ограничений поставок через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который идет в порт Новороссийска.

Токаев назвал Мангистаускую область обладающей огромным потенциалом, а одной из задач страны — сделать регион транспортно-транзитным узлом мирового значения. В случае реализации его планов через Актау и Курык сможет проходить более трети того объема, что идет по КТК (в 2021 году по маршруту поставили 53 миллиона тонн казахстанской нефти).

Перенаправить потоки казахстанской нефти местным компаниям помогают иностранные партнеры. В сентябре Reuters сообщал о соответствующих планах казахстанско-американской корпорации «Тенгизшевройл», а также компании Total & Dunga.