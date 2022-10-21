В Казахстане оценили перспективы восстановления поставок нефти через Россию

Глава Минэнерго Казахстана: КТК восстановит работу с новыми ВПУ после 25 октября

На Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) в конце октября будут запущены дополнительные устройства, необходимые для работы приостановленных из-за повреждений нефтеналивных причалов, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков. Его слова передает РИА Новости.

«Вопрос ремонта — это вопрос конца этого месяца, о чем я говорил. Все необходимое находится там, работы уже ведутся... К концу октября, после 25 числа, будут запущены дополнительные выносные причальные устройства (ВПУ)», — оценил перспективы восстановления поставок нефти через Россию министр.

При этом пресс-служба КТК отметила, что ремонтные работы на поврежденных ВПУ-1 и ВПУ-2 на морском терминале в Черном море еще не начались, в настоящее время идет подготовка к их проведению. «КТК комментирует только фактическое начало ремонтных работ по замене танков плавучести ВПУ. В настоящее время судно их проведения прибыло в акваторию морского терминала КТК, но мы не спешим с прогнозами, которые могут не сбыться», — указано в сообщении компании.

Об обнаружении трещин на двух ВПУ стало известно в конце августа. В связи с этим эксплуатация двух из трех нефтеналивных причалов была временно приостановлена, и отгрузка нефти через КТК резко сократилась. С осени 2022 года Казахстан начал тестировать альтернативные маршруты поставок топлива в Евросоюз в обход России, минуя систему КТК. Страна экспортирует через консорциум около 80 процентов своей нефти.