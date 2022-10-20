Стало известно о маршрутах поставок нефти из Казахстана в обход России

Reuters: Казахстан тестирует альтернативные маршруты поставок нефти в обход России

Казахстан с осени 2022 года тестирует альтернативные маршруты поставок нефти в Европейский союз (ЕС) в обход России, об этом стало известно агентству Reuters.

Новые маршруты позволят миновать транзит через систему Каспийского трубопроводного консорциума, который соединяет месторождения на западе Казахстана с портом в Новороссийске.

Агентство со ссылкой на неназванные источники сообщает, что казахско-американская корпорация «Тенгизшевройл» намерена поставить 1000 тонн нефти по железной дороге в Финляндию.

Еще одна компания Total & Dunga до конца текущего года планирует отгрузить до 200 тысяч тонн сырья через каспийский порт Актау в трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан, который предназначен для транспортировки азербайджанской нефти через Грузию в Турцию.

В августе министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил о важности бесперебойной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с наливным терминалом в Новороссийске, через который страна экспортируют около 80 процентов своей нефти, но подтвердил желание развивать альтернативные маршруты, позволяющие вести поставки сырья в обход России.

