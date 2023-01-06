Минобороны заявило об обстреле ВСУ российских позиций в ЛНР

Минобороны: ВСУ произвели три артиллерийских обстрела по позициям военных России в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли позиции российских военных в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в пятницу, 6 января, заявили журналистам в Министерстве обороны России.

Помимо этого, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ четыре раза произвели минометные обстрелы по позициям ВС РФ на краснолиманском направлении.

31 декабря мэр города Первомайск в ЛНР Сергей Колягин попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам градоначальника, его автомобиль обстреляли, а сам он «еле успел залечь». В результате инцидента машина мэра оказалась повреждена.