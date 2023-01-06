Лукашенко обратился к российским военным со словами «общее дело делаем»

Президент Белоруссии Лукашенко обратился к российским военным фразой «общее дело делаем»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил российских военных, размещенных на полигоне у границ Польши и Украины, и заслушал доклад офицера о завершении боевого слаживания частей и соединений российско-белорусской группировки войск. Об этом в пятницу, 6 января, пишет РБК.

Уточняется, что белорусский лидер прибыл на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области. По словам российского офицера, на данном этапе подразделения Вооруженных сил России «готовы к выполнению задач по предназначению».

После доклада Лукашенко обратился к военнослужащим фразой «общее дело делаем», а также пообщался с солдатами и офицерами и ознакомился с расположением частей.

5 января Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск продолжает наращивание региональной совместной группировки сил.

Россия и Белоруссия начали развертывание совместной группировки 10 октября 2022 года. Она располагается на западных границах Союзного государства. Как заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, поводом стало обострение обстановки в регионе и угроза нападения со стороны Украины.