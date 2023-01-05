В Белоруссии сообщили о наращивании совместной с Россией группировки войск

В Белоруссии сообщили о прибытии ВС России для наращивания совместной группировки войск

Минск продолжает наращивание региональной совместной группировки сил Белоруссии и России. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии.

В Белоруссию продолжают прибывать личный состав, вооружение и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. В дальнейшем запланировано проведение мероприятий по боевому слаживанию.

Также запланировано проведение совместного летно-тактического учения, направленного на повышение уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии. Со стороны России в мероприятии будет участвовать воинское формирование воздушно-космических сил.

«Совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск (сил) носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы», — уточнили в Минобороны страны.

30 декабря 2022 года госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти страны допускают наращивание совместной с Россией группировки войск «в зависимости от динамики ситуации». Он указал, что группировка имеет исключительно оборонительный характер и служит для защиты национальной безопасности.

Россия и Белоруссия начали развертывание совместной группировки 10 октября 2022 года. Она располагается на западных границах Союзного государства. Как заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, поводом стало обострение обстановки в регионе и угроза нападения со стороны Украины.