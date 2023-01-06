Посольство России в ФРГ осудило передачу Украине ЗРК Patriot

Посольство России в Германии осудило передачу Украине БМП Marder и ЗРК Patriot

Посольство России в Германии осудило решение Берлина поставить Украине боевые машины пехоты (БМП) Marder и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, так как Москва рассматривает его как шаг к эскалации военного конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Решительно осуждаем данное решение и рассматриваем его в качестве очередного шага к эскалации конфликта на Украине», — говорится в заявлении дипведомства.

По словам российской стороны, это решение выглядит особо циничным из-за его принятия накануне православного Рождества, а также на фоне объявленного российским президентом в одностороннем порядке режима прекращения огня.

В посольстве отметили, что решение передать Украине современное вооружение принято «под давлением Вашингтона в соответствии с разрушительной логикой трансатлантической солидарности», что негативно отразится на отношениях между Россией и Германией.

Ранее Белый дом сообщил, что США намерены предоставить Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Кроме того, стороны намерены обучить украинских военных обращению с обоими образцами западной бронетехники.