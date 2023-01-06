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19:27, 6 января 2023Мир

НАТО и ЕС подпишут совместную декларацию о сотрудничестве

НАТО: третья совместная декларация о сотрудничестве с ЕС будет подписана 10 января

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут третью совместную декларацию о сотрудничестве. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Североатлантического альянса.

Ожидается, что встреча состоится в штаб-квартире НАТО 10 января в Брюсселе, подписание произойдет в 11 часов по местному времени. После этого пройдет совместная пресс-конференция.

В сентябре 2022 года Столтенберг заявил, что настало время для подписания новой декларации Евросоюз — НАТО, которая поспособствует безопасности и стабильности. Совместная декларация должна была быть подписана в 2021 году, однако этого не случилось по неизвестным причинам.

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Леонид Немов
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