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23:32, 6 января 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о выведении оборонного партнерства с Западом на новый уровень

Зеленский заявил, что Украина вывела оборонное сотрудничество с Западом на новый уровень

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал выделение Вашингтоном Киеву крупнейшего за все время пакета помощи в размере трех миллиардов долларов. Он поблагодарил США поддержку и отметил, что стране удалось вывести оборонное партнерство с западными государствами на новый уровень.

«Мы получим автомобили Bradley – это именно то, что нужно. Новые пушки, патроны – особенно высокоточные. Новые ракеты. Новые дроны. Своевременно, сильно. Мы видим результаты наших переговоров», — заявил украинский лидер.

По его словам, Германия сильно помогла укреплению безопасности не только Украины, но и всей Европы. Зеленский считает, усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) поможет деэскалации ситуации.

Ранее заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер рассказала, что хоть Киеву и нужны танки, но Abrams слишком сложны в эксплуатации для поставок Украине. По ее словам, это одна из причин, почему Соединенные Штаты в партнерстве с Нидерландами занимаются переоснащением танков Т-72.

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Марина Совина
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