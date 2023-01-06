Германия и США обсудили военную помощь Украине

Министр обороны Германии Ламбрехт обсудила с коллегой из США Остином военную помощь Киеву

Министерство обороны Германии сообщило, что глава ведомства Кристин Ламбрехт обсудила со своим коллегой из США Ллойдом Остином дальнейшую военную помощь Украине, сообщает РИА Новости.

«Вместе и в тесной координации с нашими американскими союзниками мы делаем следующий шаг в поддержке Украины», — заявила глава Минобороны ФРГ.

По ее словам, министры также обговорили возможность поставки Берлином Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot вместе с комплектом боеприпасов. Ламбрехт добавила, что также обсуждалась совместная инициатива Германии и США по передаче Украине боевых машин пехоты (БМП) западного образца.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что в Вашингтоне надеются, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро обучатся работать с переданными Киеву в рамках рекордного пакета помощи американскими БМП Bradley.