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22:00, 6 января 2023Мир

Германия и США обсудили военную помощь Украине

Министр обороны Германии Ламбрехт обсудила с коллегой из США Остином военную помощь Киеву
СюжетМинобороны:
Кристин Ламбрехт

Кристин Ламбрехт. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Министерство обороны Германии сообщило, что глава ведомства Кристин Ламбрехт обсудила со своим коллегой из США Ллойдом Остином дальнейшую военную помощь Украине, сообщает РИА Новости.

«Вместе и в тесной координации с нашими американскими союзниками мы делаем следующий шаг в поддержке Украины», — заявила глава Минобороны ФРГ.

По ее словам, министры также обговорили возможность поставки Берлином Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot вместе с комплектом боеприпасов. Ламбрехт добавила, что также обсуждалась совместная инициатива Германии и США по передаче Украине боевых машин пехоты (БМП) западного образца.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что в Вашингтоне надеются, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро обучатся работать с переданными Киеву в рамках рекордного пакета помощи американскими БМП Bradley.

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Марина Совина
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