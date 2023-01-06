Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:43, 6 января 2023Мир

США выразили надежду на быстрое обучение ВСУ работе с переданными Киеву БМП

Белый дом надеется, что ВСУ быстро обучаться работе с американскими БМП Bradley

Фото: Jo Yong Hak / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что в Вашингтоне надеются, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро обучатся работать с переданными Киеву в рамках рекордного пакета помощи американскими боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley, сообщает РИА Новости.

«Обучение украинских военных их использованию не займет много времени», — заявил он, отметив, что Белый дом пока не может назвать сроки прибытия данного вида техники на Украину.

Ранее администрация США отказалась сообщать, началось ли обучение украинцев использованию систем Patriot. При этом Кирби отметил, что проходить оно будет за пределами Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против иранцев за поставку беспилотников России
Парикмахер-стилист рассказала о модных в 2023 году вариантах окрашивания волос
Германия и США обсудили военную помощь Украине
США не увидели перспектив прекращения боевых действий на Украине
Замглавы МИД Украины большими буквами потребовал у Запада новые вооружения
В Белом доме высказались о сроках передачи Украине БМП Bradley
США выразили надежду на быстрое обучение ВСУ работе с переданными Киеву БМП
Минобороны обвинило Украину в нарушении режима прекращения огня
ООН назвала своей целью окончание конфликта на Украине
США выделили Украине крупнейший за все время пакет помощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.