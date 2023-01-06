США выразили надежду на быстрое обучение ВСУ работе с переданными Киеву БМП

Белый дом надеется, что ВСУ быстро обучаться работе с американскими БМП Bradley

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что в Вашингтоне надеются, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро обучатся работать с переданными Киеву в рамках рекордного пакета помощи американскими боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley, сообщает РИА Новости.

«Обучение украинских военных их использованию не займет много времени», — заявил он, отметив, что Белый дом пока не может назвать сроки прибытия данного вида техники на Украину.

Ранее администрация США отказалась сообщать, началось ли обучение украинцев использованию систем Patriot. При этом Кирби отметил, что проходить оно будет за пределами Украины.