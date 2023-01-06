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21:27, 6 января 2023Мир

Белый дом отказался сообщать о начале обучения украинцев использованию Patriot

Белый дом пока не сообщает, началось ли обучение украинцев использованию систем Patriot

Фото: Pixabay

Администрация США пока не сообщает, началось ли обучение украинцев использованию систем Patriot, но проходить оно будет за пределами Украины. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мне неизвестно о том, чтобы обучение началось, я бы переадресовал вас к Пентагону. Но могу сказать, что обучение будет проходить за пределами Украины», — заявил он в ходе брифинга.

Ранее Белый дом сообщил, что США намерены предоставить Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Кроме того, стороны намерены обучить украинских военных обращению с обоими образцами западной бронетехники.

21 декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов.

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Марина Совина
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