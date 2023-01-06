Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:12, 6 января 2023Среда обитания

Дети Пригожина лишились жилья в Москве

Дети продюсера Иосифа Пригожина проиграли суд и лишились двух квартир в Москве

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Дети продюсера Иосифа Пригожина от первого брака Дмитрий и Даная лишились двух квартир в Москве. Дмитрий дважды подал в суд, чтобы вернуть жилье, однако проиграл оба дела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бывшая жена Пригожина Елена заложила жилплощадь в 2019 году. Когда у нее не осталось средств на покрытие залога, микрокредитная организация «Константа» забрала квартиры. По словам Пригожина, оба объекта стоили по 100 миллионов рублей.

Дмитрий подал в суд два иска: против матери и против «Константы». Он попросил признать сделки и их последствия недействительными и вернуть имущество. Однако суд посчитал аргументы сына продюсера недостаточно весомыми. На данный момент Дмитрий и Даная живут в съемной квартире.

В октябре Иосиф Пригожин рассказал о стоимости своего загородного дома в Швейцарии. По словам продюсера, жилье в этой стране по цене может сравниться с квартирой в деловом квартале «Москва-Сити» в столице России. Он отметил, что приобрел объект в начале 2000-х годов, чтобы регулярно навещать получающих образование за границей детей.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В здании МИД произошло возгорание
Китай закупил предназначенную для Европы нефть
Беспорядки в Мексике из-за задержания сына наркобарона объяснили
Туристку изнасиловали и заразили ВИЧ на круизном лайнере
Назван способ вернуться к привычному режиму питания после праздников
В США оценили эффективность российских ракетных ударов по инфраструктуре Украины
Дети Пригожина лишились жилья в Москве
Мужчина провел в ледяной воде Москвы-реки около десяти минут и выжил
На российской реке оторвалась льдина с 13 рыбаками
Самый титулованный футболист ответил на обвинения в сексуальных домогательствах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.