Дети Пригожина лишились жилья в Москве

Дети продюсера Иосифа Пригожина проиграли суд и лишились двух квартир в Москве

Дети продюсера Иосифа Пригожина от первого брака Дмитрий и Даная лишились двух квартир в Москве. Дмитрий дважды подал в суд, чтобы вернуть жилье, однако проиграл оба дела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бывшая жена Пригожина Елена заложила жилплощадь в 2019 году. Когда у нее не осталось средств на покрытие залога, микрокредитная организация «Константа» забрала квартиры. По словам Пригожина, оба объекта стоили по 100 миллионов рублей.

Дмитрий подал в суд два иска: против матери и против «Константы». Он попросил признать сделки и их последствия недействительными и вернуть имущество. Однако суд посчитал аргументы сына продюсера недостаточно весомыми. На данный момент Дмитрий и Даная живут в съемной квартире.

В октябре Иосиф Пригожин рассказал о стоимости своего загородного дома в Швейцарии. По словам продюсера, жилье в этой стране по цене может сравниться с квартирой в деловом квартале «Москва-Сити» в столице России. Он отметил, что приобрел объект в начале 2000-х годов, чтобы регулярно навещать получающих образование за границей детей.