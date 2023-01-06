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01:21, 6 января 2023Мир

Пушков прокомментировал слова Байдена о критической точке в конфликте на Украине

Пушков: слова Байдена о необходимости поддержать Украину подтверждают, что США воюет с РФ
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента США Джо Байдена о критической точке в конфликте на Украине.

Американский лидер также заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы оказать поддержку украинской стороне.

По словам сенатора, американский лидер вновь подтвердил, что Соединенные Штаты и Запад в целом «опосредованно воюют с Россией на Украине».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder, а также дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также страны обучат украинских военных обращению с обоими образцами современной западной бронетехники.

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Марина Совина
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