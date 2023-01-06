Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:37, 6 января 2023Мир

Байден заявил о критической точке конфликта на Украине

Президент США Байден заявил, что конфликт на Украине находится на критически важном этапе
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине находится «на критически важном этапе». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенным Штатам следует сделать все возможное, чтобы оказать поддержку украинской стороне. «Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, стороны намерены обучить украинских военных обращению с обоими образцами современной западной бронетехники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украина отреагировала на предложение Путина о прекращении огня
Оценены отношения России и США в 2022 году
США назвали передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley убийцами танков
Финансовый консультант дала инструкцию по ведению семейного бюджета
Зеленский отреагировал на предложение Путина о прекращении огня
В Германии обвинили США в эскалации конфликта на Украине
Два человека погибли при крушении самолета в Испании
В ЕС отреагировали на предложение о временном прекращении огня на Украине
США заявили о недоверии к объявленному Россией прекращению огня
США задумали повторить трюк с Минскими соглашениями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.