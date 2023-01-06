Байден заявил о критической точке конфликта на Украине

Президент США Байден заявил, что конфликт на Украине находится на критически важном этапе

Президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине находится «на критически важном этапе». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенным Штатам следует сделать все возможное, чтобы оказать поддержку украинской стороне. «Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, стороны намерены обучить украинских военных обращению с обоими образцами современной западной бронетехники.

