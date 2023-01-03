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22:27, 3 января 2023Мир

В США призвали удержать конфликт на Украине в ее пределах

Американский подполковник Дэвис призвал США удержать конфликт на Украине в ее пределах

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отставной подполковник сухопутных войск США Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтону следует не допустить расширения военного конфликта на Украине за ее пределы. Об этом он высказался в эфире канадского телеканала CBC.

Дэвис заявил, что важнейшей задачей Вашингтона является сохранение кризиса на Украине в его текущих пределах. Он призвал США удержать конфликт в стране в ее границах, поскольку в противном случае мир ждут серьезные последствия.

«Если каким-либо образом потенциально в этот [конфликт] будет вовлечена любая из стран НАТО, это может обернуться катастрофой для всех нас», — предупредил американский подполковник.

По мнению эксперта, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут поразить объекты в российском тылу, чтобы как-то изменить положение в зоне боевых действий.

Ранее Дэвис заявил о неспособности ВСУ противостоять российским военным. «Не существует сценария, который бы предсказывал победу украинской армии», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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