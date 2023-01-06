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07:58, 6 января 2023Мир

Пушков указал на раскол во властных кругах США

Сенатор Пушков: последние президентские выборы дискредитировали США в глазах половины мира

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что безрезультатные попытки выбрать нового спикера палаты представителей конгресса выявили глубину раскола во властных кругах Соединенных Штатов. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«Восьмая попытка избрать спикера палаты представителей США окончилась безрезультатно. Американская система власти все чаще буксует», — считает он.

По словам российского сенатора, президентские выборы дискредитировали США в глазах половины мира, и сейчас конгрессмены продолжают эту работу.

«Если дело так пойдет и дальше, то палата останется без председателя, а Нэнси Пелоси останется последним спикером палаты представителей в американской истории», — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США в седьмой раз и третий день подряд не смогла избрать спикера и приступить к работе. Отмечается, что конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер палаты.

Марина Совина
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