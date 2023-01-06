Российские ПВО уничтожили пять украинских беспилотников

МО РФ сообщило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ и перехвате 8 снарядов РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 6 января, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве уточнили, что цели были поражены в районах населенных пунктов Новокрасянка, Кременная Луганской народной республики (ЛНР) и Заводовка Херсонской области.

Кроме того, ПВО перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США недалеко от населенных пунктов Копани, Сладкая Балка и Терноватое Запорожской области.