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14:44, 6 января 2023Россия

Российские ПВО уничтожили пять украинских беспилотников

МО РФ сообщило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ и перехвате 8 снарядов РСЗО HIMARS

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 6 января, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве уточнили, что цели были поражены в районах населенных пунктов Новокрасянка, Кременная Луганской народной республики (ЛНР) и Заводовка Херсонской области.

Кроме того, ПВО перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США недалеко от населенных пунктов Копани, Сладкая Балка и Терноватое Запорожской области.

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Евгения Куликова
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