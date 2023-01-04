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11:33, 4 января 2023Россия

Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами

МО России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами

Минобороны (МО) России показало кадры уничтожения бронетехники и опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными боеприпасами нового поколения. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, что и опорный пункт, и бронетехника уничтожаются с одного выстрела.

«Применяемые высокоточные боеприпасы имеют высокую эффективность и ювелирную точность», — сообщили в оборонном ведомстве. При этом в Минобороны не уточнили, какие именно снаряды применялись для удара по объектам противника.

Ранее оборонное ведомство показало видео работы в зоне проведения спецоперации минометного расчета, состоящего из мобилизованных военных.

Марк Леонов
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