Опубликовано видео работы «кочующих» минометчиков в зоне спецоперации

Минобороны показало на видео работу мобилизованных с «кочующим» минометом

Минобороны России в своем Telegram-канале показало видео работы в зоне проведения спецоперации минометного расчета, состоящего из мобилизованных военных.

Указывается, что они применяют один из наиболее эффективных способов работы расчета — «кочующий миномет». Он заключается в быстрой смене огневой позиции, а скорость и точность поражения целей достигается благодаря корректировке огня с помощью беспилотника. Расчет ведет огонь 120-ти миллиметровыми минами и передвигается на высокопроходимом «Урале».

«Работаем на дальность 4,5 километра, корректируем огонь с помощью беспилотника. Работа выполняется быстро. Приезжаем на место, выполняем огневую задачу до пяти минут», — рассказывает на видео неназванный российский военный.

