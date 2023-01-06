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03:37, 6 января 2023Россия

Российский губернатор сообщил о гибели шести военнослужащих в зоне спецоперации

Губернатор Лимаренко сообщил о гибели 6 сахалинцев в зоне спецоперации на Украине
Валерий Лимаренко

Валерий Лимаренко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Губернатор Сахалинcкой области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале сообщил о гибели шести жителей региона в зоне проведения спецоперации на Украине.

По информации главы российского региона, речь идет о рядовых Владимире Егорове, Михаиле Шутове, Александре Игнатьеве, Максиме Листове, ефрейторе Валерии Садыкове и прапорщике Михаиле Фадееве.

Лимаренко выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и пообещал необходимую помощь их семьям.

В конце ноября Валерий Лимаренко сообщил, что жены и матери добровольцев из Сахалинской области будут отправлены в командировку в Донбасс. Он отметил, что власти возьмут на себя все расходы на поездку.

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Марина Совина
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