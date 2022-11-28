Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:49, 28 ноября 2022Россия

Российский губернатор сообщил об отправке жен добровольцев в Донбасс

Сахалинский губернатор Лимаренко сообщил об отправке жен и матерей добровольцев в Донбасс
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: страница Валерия Лимаренко во «ВКонтакте»

Жены и матери добровольцев из Сахалинской области будут отправлены в командировку в Донбасс. Об этом сообщил губернатор российского региона Валерий Лимаренко на странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что власти возьмут на себя все расходы на поездку. Лимаренко объяснил, что отправка матерей и жен нужна для «оказания более адресной и эффективной помощи» военнослужащим.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
На Украине массово отключилось электричество. Страна остались без света после ракетных ударов России
На Украине массово отключилось электричество.Страна остались без света после ракетных ударов России
23 ноября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

«Уверен, женщины будут очень внимательно следить, чтобы запросы бойцов выполнялись в точности, а посылки быстрее попадали адресатам, так как речь идет об их сыновьях и мужьях. Первой в командировку отправится жительница Южно-Сахалинска Ирина Нигматулина», — отметил губернатор.

25 ноября президент России Владимир Путин встретился с матерями участников специальной военной операции (СВО) на Украине. На встрече глава государства подчеркнул, что воспитание детей матерями и их позиция являются основой, на которой стоит Россия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Киеве допустили частичную эвакуацию местных жителей в пригород
Десятки машин на российской трассе попали в ДТП
Раскрыты перспективы удаленной работы в Москве
Полиция в Китае приступила к задержаниям прохожих из-за продолжающихся протестов
Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
Мужчина убил назвавшего его лысым друга
В России заявили о риске обстрелов хранилища свежего ядерного топлива на ЗАЭС
МИД Китая не увидел разочарования обычных китайцев
Рудковская рассказала об ошибке при мобилизации мужа Липницкой
Новое правительство Италии продолжит отказываться от российского газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.