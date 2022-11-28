Российский губернатор сообщил об отправке жен добровольцев в Донбасс

Сахалинский губернатор Лимаренко сообщил об отправке жен и матерей добровольцев в Донбасс

Жены и матери добровольцев из Сахалинской области будут отправлены в командировку в Донбасс. Об этом сообщил губернатор российского региона Валерий Лимаренко на странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что власти возьмут на себя все расходы на поездку. Лимаренко объяснил, что отправка матерей и жен нужна для «оказания более адресной и эффективной помощи» военнослужащим.

«Уверен, женщины будут очень внимательно следить, чтобы запросы бойцов выполнялись в точности, а посылки быстрее попадали адресатам, так как речь идет об их сыновьях и мужьях. Первой в командировку отправится жительница Южно-Сахалинска Ирина Нигматулина», — отметил губернатор.

25 ноября президент России Владимир Путин встретился с матерями участников специальной военной операции (СВО) на Украине. На встрече глава государства подчеркнул, что воспитание детей матерями и их позиция являются основой, на которой стоит Россия.