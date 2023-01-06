На российской реке оторвалась льдина с 13 рыбаками

В акватории Волги в Саратовской области оторвалась льдина с 13 рыбаками

В акватории Волги в Саратовской области оторвалась льдина с 13 рыбаками. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства российского региона Юрий Юрин в Telegram.

Инцидент произошел днем 6 января в Красноармейском районе недалеко от села Золотое. По словам Юрина, льдина откололась примерно в километре от берега. Он напомнил, что из-за теплой зимы в регионе был введен запрет на выход на лед, на что часто жаловались рыбаки.

«Данное событие яркий пример того, что многие рыбаки неверно оценивают безопасность льда при выходе, подвергая свою жизнь и здоровье опасности», — отметил глава местного управления безопасности жизнедеятельности.

Россиян эвакуировали спасатели.

В декабре 2022 года в Чувашии от левого берега реки Волга в районе Новочебоксарска оторвалась льдина, на которой находились 33 рыбака. В результате спасательной операции всех доставили на берег.

