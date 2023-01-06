СПЧ назвал надуманными обвинения против шеф-редактора «Sputnik Литва»

В СПЧ при президенте России назвали надуманными обвинения против Марата Касема

Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России по правам человека в информационной сфере назвала обвинения властей Латвии в отношении шеф-редактора агентства «Sputnik Литва» Марата Касема надуманными и противоречащими свободе слова и базовым правам человека. Соответствующее заявление опубликовано на сайте СПЧ.

«Обвинения, предъявленные Марату Касему, сформулированы по надуманным основаниям, являются абсурдными по своему содержанию и демонстрируют грубейшее пренебрежение латвийскими властями такими понятиями, как свобода слова и базовые права человека», — говорится в официальном обращении.

Члены постоянной комиссии призвали представителя ОБСЕ по свободе СМИ Терезы Рибейру и комиссара Совета Европы по правам человека Дуне Миятович вмешаться в ситуацию и добиться прекращения преследования российского журналиста.

Спецслужбы Латвии задержали шеф-редактора новостного агентства «Sputnik Литва» Марата Касема в Риге по подозрению в шпионаже, а также в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России. 5 января прошло заседание суда, по итогам которого журналист был переведен в Рижскую центральную тюрьму.

Марат Касем является гражданином Латвии, однако в течение нескольких лет жил в Москве и работал в медиагруппе «Россия сегодня», в которую входит «Sputnik Литва». 30 декабря шеф-редактор новостного агентства приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.