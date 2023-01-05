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18:43, 5 января 2023Интернет и СМИ

В Риге задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» по подозрению в шпионаже

В Риге задержан шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем по подозрению в шпионаже

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Спецслужбы Латвии задержали шеф-редактора новостного агентства «Sputnik Литва» Марата Касема в Риге по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает в Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Как говорится в сообщении, 5 января прошло заседание суда, по итогам которого журналист был переведен в Рижскую центральную тюрьму. По данным источника, Касем обвиняется в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже. При этом по второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.

Известно, что адвокат Касема, Имма Янсоне, которая будет его защищать, пока не получила материалы дела. Согласно закону, на обжалование решения суда по мере пресечения есть 10 дней.

Марат Касем является гражданином Латвии, однако в течение нескольких лет живет в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня», в которую входит «Sputnik Литва». 30 декабря шеф-редактор новостного агентства приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.

Екатерина Ештокина
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