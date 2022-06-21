В Латвии задержали сотрудничавшего с агентством Sputnik журналиста Владимира Линдермана

В Латвии задержали внештатного автора агентства Sputnik Владимира Линдермана. Причины задержания пока неизвестны, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

«Линдерман после начала СВО в качестве правозащитника не боялся публично выступать в защиту тех местных активистов, которых спецслужбы Латвии преследовали за пророссийскую позицию», — говорится в сообщении.

Как отмечает RT, Линдермана задержали в Риге. По данным источника телеканала, к журналисту выехал его адвокат.

В марте 2022 года в Латвии был арестован автор русскоязычного YouTube-канала по военной тематике Кирилл Федоров, публиковавший видео о спецоперации на Украине и придерживавшийся пророссийских взглядов.

После начала спецоперации России на Украине власти Латвии заблокировали ряд российских медиа-ресурсов. В частности, в апреле был заблокирован новостной агрегатор СМИ2. В мае блокировке подверглись российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, в июне латвийские власти решили запретить на территории страны вещание всех российских телеканалов.