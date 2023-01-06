Старейшая американка умерла в возрасте 115 лет

NYP: старейшая американка Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет

Старейшая жительница США Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет. Об этом сообщает New York Post.

По данным Геронтологической исследовательской группы, которая специализируется на отслеживании супердолгожителей в возрасте более 110 лет, Хендрикс была четвертой из самых старых людей в мире.

Сообщается, что долгожительница родилась 7 ноября 1907 года в штате Айова в многодетной семье. Бесси Хендрикс пережила двух своих детей из пяти. У нее также осталось девять внуков, 28 правнуков и 42 праправнука.

Секретом долгой и успешной жизни Хендрикс называла «тяжелый труд».

В ноябре Хендрикс отметила 115-й день рождения. Ее дети рассказали, что секрет долголетия их матери в стойком характере, самостоятельности и умении не сдаваться даже в самых трудных обстоятельствах. Сын именинницы Леон Хендрикс назвал мать трудолюбивой и очень заботливой женщиной.