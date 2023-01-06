В России раскритиковали выдвижение генсека НАТО на Нобелевскую премию мира

Сенатор Пушков раскритиковал выдвижение генсека НАТО Столтенберга на Нобелевскую премию

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал выдвижение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира.

«Вот это ход! То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет объявлен "хранителем мира"?» — возмутился сенатор.

Пушков задался вопросом, является ли выдвижение Столтенберга воплощением «rules-based world» — «мира, основанного на правилах», который Североатлантический альянс навязывает мировому сообществу.

Сенатор заключил, что Нобелевский комитет окончательно потеряет остатки авторитета, если одобрит кандидатуру генсека НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал поставлять больше оружия Украине, так как это приблизит конфликт к мирному разрешению.

