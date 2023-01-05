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15:57, 5 января 2023Мир

Генсек НАТО назвал оружие путем к миру на Украине

Генсек НАТО Столтенберг назвал оружие путем к миру на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Massimo Di Vita / Keystone Press Agency

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал поставлять больше оружия Украине, так как это приблизит конфликт к мирному разрешению. Цитату политика приводит ТАСС.

«Оружие — это фактически путь к миру», — заявил генсек Североатлантического альянса. Он также указал, что опасно недооценивать Москву и амбиции президента России Владимира Путина относительно конфликта на Украине.

2 января Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО должны приготовиться к долгосрочной поддержке Украины, потому что Россия не демонстрирует готовности идти на уступки. По его словам, успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должны создавать иллюзию возможной победы Киева в ближайшее время.

Он также напомнил, что Россия провела мобилизацию и многие мобилизованные проходят обучение, что указывает на подготовку Москвы к продолжению конфликта и вероятной попытке нового наступления.

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Варвара Кошечкина
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