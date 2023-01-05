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12:14, 5 января 2023Мир

Генсек НАТО счел опасным недооценивать Россию

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что опасно недооценивать Россию

Фото: Stian Lysberg Solum / Reuters

Опасно недооценивать Москву и амбиции президента России Владимира Путина относительно конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе бизнес-конференции в Норвегии, пишет агентство Reuters.

«Они показали огромную готовность мириться с потерями и страданием», — сказал он.

Столтенберг отметил, что пока нет никаких свидетельств того, что Путин готов изменить цели в украинском конфликте.

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2 января Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО должны приготовиться к долгосрочной поддержке Украины, потому что Россия не демонстрирует готовности идти на уступки. По его словам, успехи Вооруженных сил Украины не должны создавать иллюзию возможной победы Киева в ближайшее время. Он также напомнил, что Россия провела мобилизацию и многие мобилизованные проходят обучение, что указывает на подготовку Москвы к продолжению конфликта и вероятной попытке нового наступления.

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Сергей Истомин
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