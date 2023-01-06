Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:17, 6 января 2023Бывший СССР

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины прозвучала воздушная тревога

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Утром 6 января в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения.

Известно, что тревога звучит в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны, а также на подконтрольных Украине частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Накануне, 5 января, воздушная тревога объявлялась на Украине дважды, она звучала в том числе в названных выше регионах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Медведев прокомментировал отказ Украины от прекращения огня на Рождество
Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на одну шайбу
Украина поднялась на семь строчек в рейтинге сильнейших армий мира
Названы сроки установки новых пролетов Крымского моста
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Белоруссии придумали ответ на недружественные действия других стран
Старейшая американка умерла в возрасте 115 лет
Стало известно о прорыве российскими войсками обороны Соледара
Чурикова назвала огромной трагедией судьбу участницы «Фабрики звезд»
Принц Гарри признался в убийствах на военной службе в Афганистане
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.