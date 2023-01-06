В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины прозвучала воздушная тревога

Утром 6 января в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения.

Известно, что тревога звучит в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны, а также на подконтрольных Украине частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Накануне, 5 января, воздушная тревога объявлялась на Украине дважды, она звучала в том числе в названных выше регионах.