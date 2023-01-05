В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на востоке Украины

В ряде областей на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает онлайн-карта Министерства цифровой трансформации страны.

Сирены прозвучали в Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Предупреждающие сигналы включили ближе к 11 часам дня.

Утром 5 января в течение примерно 30 минут сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. После этого гражданам объявили отбой тревоги.

2 января Государственная пограничная служба Украины подсчитала, что в 2022 году в стране было объявлено около 14 870 воздушных тревог. Чаще всего граждан просили искать укрытия на востоке страны. В Киеве с начала российской спецоперации звучало 638 тревог.