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06:02, 5 января 2023Бывший СССР

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в четырех областях на востоке Украины

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В четырех регионах на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает онлайн-карта министерства цифровой трансформации.

В течение примерно 30 минут сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. После этого гражданам объявили отбой тревоги.

2 января Государственная пограничная служба Украины подсчитала, что в 2022 году в стране было объявлено около 14 870 воздушных тревог. Чаще всего граждан просили искать укрытия на востоке страны. В Киеве с начала российской спецоперации звучало 638 тревог.

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Марина Совина
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