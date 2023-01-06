Myśl Polska: Киев не сможет добиться вывода российских войск из Крыма и Донбасса

Обозреватель польского издания Myśl Polska Питер Уайт признал, что Киев не сможет добиться вывода российских войск с территории Крыма и Донбасса.

По его мнению, Украина ставит перед собой нереалистичные цели. «Никто не может и подумать, что Россия при каком-либо раскладе выйдет из Крыма и "восточного коридора" вместе с Донбассом», — написал он.

Уайт отметил, что Киев неоднократно заявлял о скорой победе, в то время как несет критические потери, а также зависит от материальной поддержки Запада. Москва, в свою очередь, находится в хорошем экономическом состоянии и способна самостоятельно финансировать свою армию в зоне боевых действий.

«Если Украина всего неделю не будет получать боеприпасы с Запада, конфликт может закончиться. И этот момент рано или поздно наступит не из-за нехватки западных денег, а потому, что увеличивать в несколько раз мощности НАТО по производству боеприпасов уже поздно. Украина уже проиграла эту войну, просто забыли ей об этом сказать», — заключил он.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что конфликт на Украине обострится в ближайшие месяцы. «Это означает больше смертей, разрушений и глубокий долгосрочный кризис», — предрек он.