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11:56, 6 января 2023Мир

В Турции предрекли обострение ситуации на Украине

Представитель президента Турции Калын: ситуация на Украине обострится в ближайшие месяцы

Фото: Reuters

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что конфликт на Украине обострится в ближайшие месяцы. Своим мнением он поделился в Twitter.

«Российско-украинский конфликт, похоже, обострится в ближайшие месяцы. Это означает больше смертей, разрушений и глубокий долгосрочный кризис», — предрек он.

В то же время Калын подчеркнул, что Анкара продолжит усилия по возобновлению переговоров Москвы и Киева, от прекращения огня до обмена пленными, от поставок зерна до ядерной безопасности.

5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Турецкий лидер в очередной раз предложил Зеленскому посредничество в урегулировании ситуации.

В этот же день глава турецкого государства провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Эрдоган напомнил Путину о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога вокруг украинского конфликта, которые проявились в зерновой сделке и обмене военнопленными.

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Варвара Кошечкина
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