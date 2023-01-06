Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:53, 6 января 2023Наука и техника

В США зафиксировали рекордное таяние снега в 2021 году

Environmental Research Letters: в 2021 году в США зафиксировали рекордное таяние снега

Фото: Jim Young / Reuters

Ученые Института исследования пустынь в США зафиксировали, что в апреле 2021 года темпы таяния снега в горах западной части Северной Америки достигли рекордных значений и затронули 24 процента участков мониторинга снежного покрова в регионе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Environmental Research Letters.

Исследователи проанализировали данные, полученные сетью наблюдений Snow Telemetry (SNOTEL) в апреле 2021 года. В те дни снег на западе США таял с угрожающей скоростью, а к 1 мая гидрологические условия серьезно ухудшились из-за значительного уменьшения летних запасов пресной воды. Оказалось, что во всех 11 западных штатах США таяние снега достигло рекордных темпов в течение семидневного периода.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта 2021
Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
Будет горячоАдская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
9 февраля 2020

Хотя рекордные темпы таяния снега наблюдались в течение всего апреля, ученые выделили две волны тепла. В первую неделю апреля максимальные температуры были на 4-6 градусов по Цельсию выше среднего, что привело к рекордному таянию снега в Скалистых горах. Еще одна волна тепла в третью неделю апреля пришлась на северо-запад Тихого океана с максимальными температурами на 5-8 градусов по Цельсию выше среднего, в основном в Каскадных горах.

Помимо рекордно высоких максимальных температур, также наблюдались рекордно высокие минимальные температуры, которые предотвратили повторное замерзание снежных покровов ночью, а из-за ясного неба снег подвергался воздействию солнечных лучей.

Снижение доступности воды также повлияло на производство гидроэлектроэнергии, что усложнило обеспечение энергией во время летней и осенней жары. По данным US Drought Monitor, к концу лета 2021 года 76 процентов западной части США страдали от сильной засухи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против иранцев за поставку беспилотников России
Самуэльссона удивила реакция шведской олимпийской чемпионки на бан России
Вучич сравнил свое «приручение» чиновниками ЕС с выступлением волка в цирке
Албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождественский сочельник сербам
В США зафиксировали рекордное таяние снега в 2021 году
В доме Сальдо провели обыск
В России одобрили выплаты на детей до 17 лет
Китай закупил предназначенную для Европы нефть
Беспорядки в Мексике из-за задержания сына наркобарона объяснили
Туристку изнасиловали и заразили ВИЧ на круизном лайнере
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.