В США высказались о финальном решении Вашингтона по Украине

NI: Уитон заявил, что США придется вести переговоры с Россией для решения по Украине

США больше не могут тратить столько сил и внимания на Восточную Европу, поэтому пришло время сесть за стол переговоров с Россией. О финальном решении Вашингтона по Украине высказался в статье для National Interest бывший советник Госдепа при президентах Джордже Буше и Дональде Трампе Кристиан Уитон.

По его мнению, для скорейшего завершения конфликта на Украине США придется вести прямые переговоры с Россией, и чем скорее Вашингтон это сделает, тем лучше.

Экс-советник считает, что псевдозабота об украинцах спасла репутацию президента США Джо Байдена после унижения в Афганистане. Однако теперь Украина оказалась «в неправильном месте и в неправильное время», поэтому Вашингтону стоит переориентироваться на тихоокеанский регион, заявил он.

Сейчас Соединенным Штатам придется действовать в отношении Киева так, как они уже поступили однажды с Вьетнамом. Это было неприятно, но завершение боевых действий редко бывает приятным процессом, подчеркнул Уитон.

Американский народ и Конгресс рано или поздно устанут от обязательств администрации Байдена перед Киевом и прекратят предоставлять финансовую помощь Украине. В результате президент Владимир Зеленский потеряет гораздо больше, чем в ходе переговоров, начатых сегодня, заключил Уитон.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине находится «на критически важном этапе». Он также заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы поддержать украинскую сторону.