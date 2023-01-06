Украинский депутат обвинил Зеленского в попытке его убить

Депутат Рады Лерос заявил, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак пытаются убить его

Депутат Верховной Рады Гео Лерос в своем Telegram-канале обвинил президента Украины Владимира Зеленского и главу офиса президента Украины Андрея Ермака в попытке его убить.

По его словам, Зеленский с Ермаком «на пути к тотальной узурпации власти с безграничным контролем над людьми и ресурсами». «Если что-то случится со мной или кем-то из моего окружения, я виню в этом вышеназванных проходимцев, которые коварно, обманув украинцев, захватили власть в стране», — заявил он.

Лерос также сообщил, что сотрудники Служба безопасности Украины пытались устроить провокацию, заставляя близких ему людей звать его на встречу. Депутат также сообщил о «случае применения физической силы».

Ранее немецкая газета Rheinische Post сообщала, что на Западе президента Украины Владимира Зеленского обвинили в попытке устранить политического оппонента на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в Киеве. «С начала военной операции России на Украине в Киеве действовало негласное перемирие. Однако теперь этот консенсус отменен президентом Владимиром Зеленским», — говорится в публикации.