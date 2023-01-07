Bloomberg стало известно о сокращении военных расходов США на 75 миллиардов долларов

Республиканец Кевин Маккарти обсуждает возможность сокращения бюджета США на оборону на 2023 год на 75 миллиардов долларов. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Агентство со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением, отмечает, что сокращение бюджета является частью сделки, по итогам реализации которой политик займет пост спикера палаты представителей.

При этом часть соглашения включает в себя сокращение расходов до уровня 2022 года — около 782 миллиарда долларов. В то же время в 2023 году расходы выросли на 75 миллиардов долларов, до 857 миллиардов долларов.

В декабре прошлого года палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год объемом 858 миллиардов долларов. За его принятие проголосовали 323 члена нижней палаты американского парламента. Утвержденная сумма военных расходов на 45 миллиардов долларов больше, чем предлагал президент США Джо Байден.